為對抗急遽惡化的新冠疫情，紐約市官員設定目標，要在明年一月讓一百萬民眾接種疫苗。

紐約市長白思豪表示，將利用學校與臨時診所充當施打疫苗場所，希望能在一個月內讓一百萬民眾得以接種疫苗。不過外界認為該目標恐怕不易達成，因為紐約市迄今只分到逾39萬劑疫苗。

此外紐約市政府還呼籲聯邦政府與製藥大廠應加快疫苗分發與生產速度。

(工商 )