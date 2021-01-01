紐約市致力讓百萬民眾 在一月份接種新冠疫苗 11:522021/01/01 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為對抗急遽惡化的新冠疫情，紐約市官員設定目標，要在明年一月讓一百萬民眾接種疫苗。 紐約市長白思豪表示，將利用學校與臨時診所充當施打疫苗場所，希望能在一個月內讓一百萬民眾得以接種疫苗。不過外界認為該目標恐怕不易達成，因為紐約市迄今只分到逾39萬劑疫苗。 此外紐約市政府還呼籲聯邦政府與製藥大廠應加快疫苗分發與生產速度。 自營商權證避險降稅 助減輕券商造市負擔 宜蘭元旦升旗改直播 民眾在家參與 (工商 ) #紐約市 #一百萬 #接種疫苗 #百萬 #接種 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 結合公衛長照 屏東新衛生所啟用 04:102021/01/01 地方新聞 義大跨年值勤 仁武警設置粉鳥補給站 員警直呼「足感心」 03:282021/01/01 社會 改寫32個月新低 美元指數一路貶向2021 04:102021/01/01 財經要聞 驚奇2020年 商品市場 繳出兩位數漲幅 04:102021/01/01 全球財經 儘管11月報酬率創10年最佳…… 對沖基金全年績效 還是輸大盤 04:102021/01/01 全球財經 2021挑戰多 全球體壇重開機 04:102021/01/01 運動天地 收14,732點！ 台股新高封關 元月迎萬五 04:102021/01/01 財經要聞 國道一早路況順暢 6路段上午恐壅塞 09:502021/01/01 生活 陸國產疫苗 全民免費施打 04:102021/01/01 生活新聞 籌錢度疫情難關 發債熱燒到美國大學 04:102021/01/01 全球財經 不想掉隊 體育署得硬起來 04:102021/01/01 運動天地 財經熱門新聞 力積電Q1大漲價 晶圓代工將調漲約10％ - 財經要聞 - 工商時報 2020最後一天 壽險女王告別18年公司 - 財經 - 工商 2020散戶賺到了？神人押這2檔妖股 網看完對帳單全跪了 - 財經 經濟牌太猛？ 拜登想更強硬對付大陸 美媒5字打臉 - 財經 美元指數怎麼走？專家：一路貶向2021 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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