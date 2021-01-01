艾克森美孚在最新申報文件中暗示，雖然油價與天然氣價格雙雙上漲，加上化學製品部門利潤出現改善，有助2020年第四季業績好轉，不過該獲利增加卻可能因資產減記最多達200億美元而遭侵蝕。

該美國最大石油生產商受到一次性支出增加，加上石油需求與價格均低迷，導致2020年前三季業績呈現虧損。

雖然第四季油價逆轉走高，拉抬石油與天然氣部門營運獲利增加2到10億美元，不過煉油部門仍虧損2.31億美元，此外資產減記金額預估高達170到200億美元，其大部分來自天然氣相關業務。

(工商 )