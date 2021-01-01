2021年從今天展開新頁，大陸國台辦主任劉結一表示，新的一年，中國共產黨將迎來建黨100週年，「兩個一百年」奮鬥目標即將實現歷史交匯，台灣同胞定然不會缺席。大陸將全面貫徹落實黨中央對台工作決策部署，推進祖國統一進程。

2021年新年來臨之際，中共中央台辦、國務院台辦主任劉結一在2021年第1期《兩岸關係》雜誌發表題為《堅定信心，共創新局》的新年賀詞。

劉結一在文章開頭先回顧了去年大陸國家治理取得的成就和兩岸關係發展。文章細數了2020年兩岸共同對抗新冠疫情、兩岸融合發展與交流合作、去年前11個月，兩岸貿易增長13.8％，貿易額達2356.9億美元，給台灣帶來約1277.3億美元貿易順差。

劉結一還暗指美國介入台海問題，「過去一年，外部勢力瘋狂利用台灣問題給兩岸中國人製造麻煩，民進黨當局勾連外部勢力，挾洋自重，『謀獨』挑釁言行不斷升級。這些行徑是危害台海和平穩定的禍根，損害中華民族根本利益和兩岸同胞切身利益，與廣大台胞的福祉背道而馳。」

「新的一年，中國共產黨將迎來建黨100週年」，劉結一表示，「兩個一百年」奮鬥目標即將實現歷史交匯，全面建設社會主義現代化國家新征程正揚帆起航。在中華民族偉大復興的進程中，台灣同胞定然不會缺席。

劉結一指出，大陸將全面貫徹落實習近平總書記關於對台工作的重要論述特別是在《告台灣同胞書》發表40週年紀念會上的重要講話精神，全面貫徹落實黨中央對台工作決策部署，堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決遏制「台獨」分裂活動，完善保障台灣同胞福祉和同等待遇的制度安排和政策措施，密切兩岸經貿往來，促進兩岸交流合作，推動兩岸關係和平發展、融合發展，推進祖國統一進程。

劉結一2021年新年賀詞全文如下：

堅定信心 共創新局

——致台灣同胞的新年賀詞

中共中央台辦、國務院台辦主任 劉結一

在新的一年來臨之際，我謹代表中共中央台灣工作辦公室、國務院台灣事務辦公室，向廣大台灣同胞致以美好祝福和誠摯問候!

剛剛過去的2020年是極不平凡的一年。在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，我們化危機應變局，育新機開新局，各項事業扎實推進，取得舉世矚目的成就。疫情防控取得重大戰略成果，經濟增長率先實現由負轉正，脫貧攻堅任務如期完成，各方面工作取得新的進展，社會大局保持穩定，「十三五」規劃圓滿收官，北斗三號、奮鬥者號、嫦娥五號、長征八號等重大科技項目捷報頻傳，全面建成小康社會取得偉大歷史性成就，人民群眾獲得感、幸福感、安全感不斷增強。這些巨大成就讓中華兒女倍感驕傲，充分彰顯出中國共產黨是中國人民最可靠的主心骨，中國特色社會主義制度和國家治理體系具有顯著的優越性。金秋十月，中國共產黨勝利召開了十九屆五中全會，全面擘畫了未來5至15年經濟社會發展的宏偉藍圖，中華民族偉大復興新征程的壯闊畫卷徐徐展開。

2020年，也是兩岸關係極不平凡的一年。突如其來的新冠肺炎疫情發生後，我們堅持人民至上、生命至上，像對待大陸百姓那樣真誠關心照顧台灣同胞，妥善安排滯留湖北台胞返台，精心救治在大陸確診台胞，持續同島內同胞分享疫情信息和防控資料，在一些台胞集中地區開通台胞返崗快速通道，全力支持台企盡快復工復產達產。廣大台胞台企同我們想在一起、站在一起，以各種方式奉獻愛心，傳遞溫情。台胞台企踴躍捐款捐物，台灣醫護人員毅然投身抗疫一線，台灣青年積極參與志願服務，成為最美「逆行者」。在兩岸同胞攜手抗疫的進程中，湧現出許多感人事跡和先進典型，多名台胞代表光榮出席全國抗擊新冠肺炎疫情表彰大會，數位台灣同胞獲評抗擊新冠肺炎疫情全國三八紅旗手。兩岸同胞親望親好、守望相助的真情流露，豐富了偉大抗疫精神，成為兩岸關係向前發展的強大動力。

這一年，面對民進黨當局變本加厲阻撓破壞，兩岸同胞走近走好的腳步更加堅定有力。我們堅持以人民為中心的發展思想，持續深化兩岸融合發展，推動交流合作克難前行。我們持續完善便利台胞在祖國大陸學習、工作、生活的政策措施，出台台灣教師聘任、管理辦法，持續推進台灣青年創業服務中心建設，共收錄台灣創業導師300多名、創業基地115個。我們積極推動兩岸應通盡通，支持福建探索兩岸融合發展新路，推進福建沿海地區同金門、馬祖「小四通」。截至2020年10月底，福建已累計向金門供水960萬噸，並從2019年12月開始向馬祖供水。台灣青年不懼民進黨當局打壓，堅定在大陸基層社區、西部對口扶貧崗位追夢築夢圓夢，不少台胞台青獲得地市級以上工會、青年、婦聯繫統榮譽稱號。廣大台灣同胞積極響應、踴躍參加第十二屆海峽論壇、2020年兩岸企業家峰會年會、兩岸中山論壇、第三屆海峽兩岸青年發展論壇等500多項交流活動。這些生動事實寫下了「兩岸一家親」的新注腳，彰顯出兩岸命運共同體的正能量，充分展現兩岸交流合作不可阻擋的大勢。

這一年，面對極其嚴峻複雜的外部環境，祖國大陸成為全球唯一實現正增長的主要經濟體，經濟穩中向好、長期向好的趨勢更加鞏固。廣大台商台企持續看重大陸發展機遇和廣闊前景，對扎根大陸發展充滿信心。一批重大台資項目相繼增資擴產，兩岸金融合作實現新的突破，首家全牌照合資證券公司在廈門落地，8家台企在A股上市。台胞台企分享祖國發展機遇充滿獲得感。促進兩岸經濟文化交流合作的「31條」、「26條」等政策措施持續落實落細，幫助台企復工復產的「11條」新舉措取得成效，新基建政策說明會和拓內銷線上推介系列活動為台胞台企拓展了新渠道新機遇。2020年1月至11月，兩岸貿易增長13.8％，貿易額達2356.9億美元，給台灣帶來約1277.3億美元貿易順差。事實證明，以強大祖國做依靠，台灣同胞的發展空間才會更大，台灣才有前途。

這一年，面對複雜嚴峻的台海形勢，我們堅定維護、有力捍衛國家主權和台海和平穩定。外部勢力瘋狂利用台灣問題給兩岸中國人製造麻煩，民進黨當局勾連外部勢力，挾洋自重，「謀獨」挑釁言行不斷升級。這些行徑是危害台海和平穩定的禍根，損害中華民族根本利益和兩岸同胞切身利益，與廣大台胞的福祉背道而馳。「台獨」是絕路，只會給台灣帶來深重禍害。我們絕不允許任何人任何勢力侵犯和分裂祖國的神聖領土。一旦發生這樣的嚴重情況，中國人民必將予以迎頭痛擊。越來越多的台灣同胞已經認識到，兩岸關係好，台灣同胞才會好；消除「台獨」禍根，才有台海和平穩定，台胞才能安居樂業。希望廣大台灣同胞看清歷史方向、時代大勢，認清前途所系、利益所在，堅決反對「台獨」分裂，不當外部勢力操弄的「棋子」，與我們共同維護台海穩定，共謀和平、共護和平、共享和平。

新的一年，中國共產黨將迎來建黨100週年，「兩個一百年」奮鬥目標即將實現歷史交匯，全面建設社會主義現代化國家新徵程正揚帆起航。在中華民族偉大復興的進程中，台灣同胞定然不會缺席。中共十九屆五中全會擘畫的宏偉藍圖，是兩岸同胞共同的光輝前景、共同的歷史機遇。我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實習近平總書記關於對台工作的重要論述特別是在《告台灣同胞書》發表40週年紀念會上的重要講話精神，全面貫徹落實黨中央對台工作決策部署，堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決遏制「台獨」分裂活動，完善保障台灣同胞福祉和同等待遇的制度安排和政策措施，密切兩岸經貿往來，促進兩岸交流合作，推動兩岸關係和平發展、融合發展，推進祖國統一進程。我們堅信，只要兩岸同胞心往一處想，勁往一處使，兩岸關係和平發展的道路必將越來越寬廣，兩岸同胞共創共享民族復興的前景必將越來越光明，承載兩岸民眾福祉嚮往的宏偉藍圖必將化為美好現實。

(中時 )