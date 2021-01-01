殯葬天王李世聰驚傳罹患神經膠質細胞瘤，名嘴陳立宏之前也因此病過世，神經外科醫師柯紹華說，神經膠質細胞瘤很難早期發現，症狀依腫瘤長在腦的位置而有不同表現，例如記憶變差、視力惡化等都可能是罹病徵兆，唯一能注意的是若短時間內身體某個功能急速衰退，且查不出病因，就要追查腦瘤的可能性。

敏盛醫院副院長、神經外科醫師柯紹華表示，神經膠質細胞瘤在腦瘤中的發生率極低，致病原因至今不明，有一說是細胞本身突變，逐漸惡化成腫瘤，一般癌症多見的刺激因子如生活型態、飲食習慣、遺傳因素等，在神經膠質細胞瘤上都不明顯，目前僅知5、60歲是好發年齡，男女罹病比例差不多。

柯紹華指出，神經膠質細胞瘤在臨床上沒有特異性，端看腫瘤長在大腦哪個位置，若長在記憶區，就會出現記憶力衰退、錯亂等情況，長在掌管語言的區域，就可能答非所問，看蘋果說西瓜，長在視覺區，視力就會急速衰退，因此在診斷上十分困難，通常是看完專科醫師後查不出原因，才會懷疑是腦的問題。

柯紹華說，神經膠質細胞瘤無從預防，唯一能掌握先機的關鍵，就是短時間內若身體某個功能急速惡化，例如一年或幾個月內，突然記憶力變得很差，就要提高警覺，尤其是5、60歲的壯年年齡更要注意。

柯紹華表示，近20年來神經膠質細胞瘤的治療技術快速發展，即使是最惡性的第四級神經膠質母細胞瘤，平均存活年限也達5年，較20年前的2年長不少。

(中時新聞網)