隨著參眾兩院即將在明年1月6日確認選舉人投票結果，川普忠誠盟友、共和黨眾議員戈默特（Louie Gohmert）要求德州東區法院賦予屆時將儀式性主持的副總統彭斯，有權採取哪一方推出選舉人團票為合法。不過，美司法部週四譴責戈默特的做法，並稱要彭斯有獨斷權力是明顯的司法矛盾。

據美媒《CNBC》報導，根據法院文件指出，司法部譴責了戈默特與亞利桑那州的11位共和黨選舉人團所發起的要求根本是「找錯人」，此外，司法部官員也呼籲德州法院法官凱諾德（Jeremy Kernodle）拒絕他們的請求。

彭斯將於6日主持國會認證選舉人票，並宣布民主黨的拜登勝選。司法部副助理部長科格蘭（John Coghlan）表示，這些原告的提告根本不適當，畢竟他們找錯人了。他進一步指出，只有參議院與眾議院才有選舉司法利益，如果原告真的要找到適合的訴求對象，也應該是參議院或眾2

另外，據《國會山莊》指出，彭斯也於周四請求聯邦法官拒絕戈默特與其他共和黨人的請求。先前戈默特在電話會議上與彭斯之間舉行了會談，解決可能的司法問題，其中包括了對彭斯的請求，「不過雙方未能達成協議，故向法院提出訴求」。

這也是挺川的共和黨人揚言要推翻大選結果的最後一擊，先前川普陣營發起50多件選舉訴訟，但皆以失利收場。不過除了戈默特之外，在眾議院也有140多位共和黨議員加入其陣容，而在參議院也有共和黨參議員霍利（Josh Hawley）聲稱要拒絕承認拜登的選舉人團票認證後，在眾議員與參議員皆對認證存疑之下，但專家仍指出，川普要從中勝出的機會可說是微乎其微。

(中時新聞網)