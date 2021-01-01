台南市長黃偉哲今晨連趕兩場升旗典禮，對居家檢疫者趴趴走一事發表意見。（台南市政府提供／莊曜聰台南傳真）

台南市政府今晨起先後在新營區南瀛綠都心公園及永華市政中心2樓廣場舉辦「慶祝2021年元旦升旗典禮」，市長黃偉哲趕場出席兩場升旗典禮，與現場民眾為新的一年拉開序幕，對於昨天南市有居家檢疫者到KＴＶ唱歌、搭客運趴趴走，他直言讓人深惡痛絕。

黃偉哲表示，台籍少年從英國回來，因身上帶有英國變種病毒，引起全台恐慌，跨年活動也因此被迫改成線上舉辦，但很多情形是非自願的，台籍少年不認為他是故意的，不過很多情形是故意不遵守防疫規則，對於這種情形，是非常深惡痛絕。

黃偉哲指出，南市違反居家檢疫者，有一人跑去KTV，另一人跑去搭大眾運輸工具意圖要去北部，都在最快的時間將人找到，衛生局也分別開罰20萬、30萬，表示他們惡行是非常重大的；不重視自己也不重視他人健康的行為，在現今的台灣的社會是無法被接受跟容忍的。

關於後續的疫調及追蹤，黃偉哲表示已有SOP，跟落跑者有接觸的人都開始相關的自主健康管理了，去搭乘交通運輸工具的，因為有手機實聯制的追蹤，也會把跟他接觸的人來做相關的處理。

南市25歲張男從馬來西亞返台後在安平區居家檢疫，昨天第11天時，他凌晨4時許卻溜出住家跑到KTV和友人唱歌，遭警方臨檢查獲；另名設籍金門縣的55歲郭男，從大陸入境，先在北區防疫旅館居家檢疫，昨天進入第4天，卻離開旅館北上，手機APP示警，警方、民政局、衛生局聯手找人，昨晚在新竹找到人，南市府衛生局依法開立舉發通知書，把2人送回南市集中檢疫所強制隔離，並重罰張男20萬元及郭男30萬元。

防疫規格拉高，今晨升旗健走活動人數明顯減少，還得實名制跟做好消毒工作。（台南市政府提供／莊曜聰台南傳真）

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