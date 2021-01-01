今年因為疫情攪局，許多公所元旦升旗紛紛取消，改為線上模式，但彰化縣溪州鄉公所，不畏疫情，舉辦元旦升旗親子健走，現場湧入約1000名鄉親。(吳建輝攝)

今年因為疫情攪局，許多公所元旦升旗紛紛取消，改為線上模式，但彰化縣溪州鄉公所，不畏疫情，舉辦元旦升旗親子健走，現場湧入約1000名鄉親，還有100組創意環保走秀，鄉長江淑芬說，所有鄉親都必須實名制，並且全程攜帶口罩，與民眾一同走出健康，迎向嶄新的一年。

今年溪州鄉公所舉辦元旦升旗親子健走，行前報名人數約1600人，但受到疫情及寒流影響，實際到場約1000人左右，公所發放紀念T恤，在公所廣場前升旗完畢後，所有人從公所出發，走澳溪州后天宮，在到溪州公園，及滿戳章，在回到公所，全程將近4公里的路程，就可以兌換小禮物。

鄉長江淑芬說，今天湧入近1000人，大家也都配合相關防疫措施，除了健走之外，還有親子環保競賽，第一名可以獲得禮券3000元，現場看到許多民眾為了配合牛年，將自己裝扮成乳牛的模樣，大人小孩都超級可愛，比賽是由現場民眾貼紙投票，大家都很可愛，也讓鄉親傷透腦經。

江淑芬說，過去公所很努力，在既有的基礎上，開創新的局面，也要謝謝代表會，以及所有鄉親支持，特別是防疫方面，大家都很配合，透過元旦升旗活動，與鄉親一同揮別2020，展望全新的2021，也希望未來新的一年，20惡靈能快速退散。

溪州鄉長江淑芬(右)，也裝戴上乳牛帽，與民眾開心健走。(吳建輝攝)

行前報名人數約1600人，但受到疫情及寒流影響，實際到場約1000人左右。(吳建輝攝)

(中時 )