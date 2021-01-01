桃園警分局龍安派出所警員蔡政諺日前在雨夜幫王姓民眾找到裝有10多萬元現金的錢包，讓王女相當感激，昨天感謝信寄到派出所，感謝員警的熱心。

警方表示，上月3日18時許，蔡政諺執行勤區查察，在路口停等紅燈時，民眾王小姐著急的向他求助，她表示因為夜間下雨穿著雨衣又是下班時間，車流非常多，導致自己放於機車腳踏墊的皮包不知何時掉落，來回找了許久都沒發現，剛好遇到員警馬上求助。

王小姐因為緊張對於行進方向無法確定，於是蔡先行將她帶返所內，調閱週邊監錄系統，經由過濾比對，發現王小姐的皮包可能掉落在文中路與益壽二街口，立即駕車載王小姐前往附近訪查，民眾表示剛才有看到有名外送員撿到皮包後離開，蔡研判有可能會送到附近的派出所，便請值班同仁立即查詢，果然皮包剛被送到中路派出所，蔡政諺立即送王小姐前往認領，他全程熱心的協助讓王小姐覺得非常的感動，於是寫了一封感謝信寄到龍安所，副所長林榮貴得知後，特地將感謝信護貝後交給蔡，並利用所內勤教時間公開表揚，希望同仁都能學習他熱誠的精神。

(中時 )