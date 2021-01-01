今年國歌由實力唱將曾昱嘉領唱。（黃婉婷攝）

桃園市政府今早8點在楊梅區四維公園旁舉行元旦升旗典禮，因應疫情升級，僅由市長鄭文燦率領局處主管、區長參與，取消民眾進場及健行活動，並於「桃園事臉書粉絲專頁」開設線上直播，供民眾線上觀禮。鄭文燦說，2020年全世界因疫情而改變，期許新的一年世界能恢復正常運轉，市府將賣力打造桃園成為宜居城市，達到「好工作、好生活、好就業、好創業。」

今年升旗典禮同樣先由新興高中儀隊操槍、迎國旗進場，隨後由實力唱將曾昱嘉領唱國歌，台下各局處首長則手拿國旗一同齊唱，主辦的楊梅區公所更在現場安排阿桃、園哥等吉祥物齊聚一堂。今年雖未開放民眾進場，仍有約50位鄉親在欄杆外守候，高唱國歌表達愛國之心。

鄭文燦指出，2020年是令人難忘的一年，全世界因疫情而產生巨變，人們的生活也受到影響，幸虧台灣人展現韌性、公民美德，政府同時表現出強大效率與應變能力，在民間攜手投入防疫的情況下，台灣防疫成績成功在世界寫下紀錄，獲得世人肯定，期許新的一年世界能恢復正常運轉。

「達到好工作、好生活、好就業、好創業。」鄭文燦表示，桃園在過去6年歷經相當大的轉變，單單人口就成長21萬，是全國人口成長最快的城市，市內建設、投資及城市的認同感也大幅提升。新的一年，市府團隊城市建設轉型的基礎上，盤點各項市政工作進度，期許桃園能成為家庭移居及企業投資的首選，將桃園打造成為宜居宜業的城市。

今年仍由新興高中儀隊迎國旗進場。（黃婉婷攝）

即使今年取消民眾入場，但仍有鄉親熱情在欄杆外高唱國歌。（黃婉婷攝）

(中時 )