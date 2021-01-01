「台中麗寶跨年雙演唱會」跨年晚會，性感女神安心亞，以火辣裝扮，迎接新年的到來。（黃國峰攝）

「台中麗寶跨年雙演唱會」於昨天晚上盛大登場，由5566打頭陣、安心亞陪大家一起倒數跨年，吸引1萬6000人不畏寒冷同嗨，270度環景煙火更是絢爛奪目。麗寶樂園渡假區表示，元旦晚上還有一場，將由蕭敬騰壓軸現場，歡迎民眾共襄盛舉。

昨日跨年夜，麗寶演唱會卡司堅強，由5566開場、Leo王、noovy、江靜、安心亞、Julia吳卓源、Kimberley陳芳語、張庭瑚等，2020年最後一刻與性感女神安心亞一起倒數跨年，迎新送舊，還有頑童MJ116壓軸嗨翻新年。

其中，安心亞一身黑色薄紗登場，帶來可愛神曲《呼呼》改編成「華麗魅惑版」等電音組曲，現場觀眾尖叫不斷，陪大家倒數，送走2020，迎接2021。

今年麗寶跨年煙火融合國際最新施放方式，包含競技式燃放以及意向性燃放，讓觀眾可看到國際級的設計。首次嘗試270度全景煙火，包含觀眾視角三大面景觀煙火，全場民眾感受被璀璨煙火環繞中的臨場震撼，全台最大摩天輪燈光秀輪番上陣，精采絕倫，民眾不畏低溫欣賞美麗夜空。

麗寶樂園渡假區說，元旦場於傍晚5點開放入場，考量天氣寒冷，請民眾注意自身保暖，元旦卡司則有五堅情、廖柏雅、艾薇、鄭可強、Gail、劉學甫、許維芳，還有壓軸的蕭敬騰，元旦首演就獻給台中麗寶，也歡迎民眾在線上收看，敬請鎖定1月1日晚間8點至晚間11點，中天綜合台、中天娛樂台、中視以及MOMO TV，全程Live現場轉播，中天電視YouTube頻道、中天快點TV粉絲團、中時新聞網APP等新媒體平台也將同步直播；更多活動訊息可至麗寶樂園渡假區官網查詢https://www.lihpaoresort.com。

麗寶樂園渡假區於管制點限制出入口，並要求所有參加者配合實聯制表單，經過體溫檢測與噴酒精消毒雙手才可進場，須全程佩戴口罩，高規格防疫以確保大眾安全。

(中時 )