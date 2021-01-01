大陸澎湃新聞1日報導，2020年12月31日，北京市規畫和自然委員會公告，修改3個地塊的競買規則，試點施行新方案的掛牌方式。意味著北京將出現一種「新型共有產權房」，這是一種商品房，購房人購買時只需要支付個人比例的房款，房屋5年內不得出售，5年後可以再上市交易，屆時政府只按照原值取得政府那部分比例的房款。有專家認為，此次設置的地價上限以及加入政府產權比例，可以抑制開發商高價拿地，起到抑制高地價的作用。

據報導，北京市政府發布《關於北京市海澱區海澱鎮樹村棚戶區改造B-1南地塊R2二類居住用地等3宗地塊國有建設用地使用權出讓補充公告》，修改了海澱樹村和朝陽區金盞鄉小店村3個地塊的競買規則，試點施行「限地價、競政府持有商品住宅產權分額、競高標準商品住宅建設方案」的掛牌方式。

公告明確提出，3宗地塊設置土地合理上限價格，當競買報價達到土地合理上限價格時，則不再接受更高報價，轉為現場競報政府持有商品住宅產權分額程式。

政府持有商品住宅的產權分額，是透過開發商現場競報來確定，原則上由專案所在地區級代持機構持有，也可由市級代持機構持有。地塊內的每套住房分額一致，購房人持有的產權分額為扣除政府持有商品住宅產權分額後的產權分額。

同時，宗地設定有政府持有商品住宅產權分額預設分額，當現場競報政府持有商品住宅產權分額達到設定的預設分額時，轉入高標準商品住宅建設方案投報程式。該類住房屬於政府與購房人按分共有產權的商品住房。

根據此前的掛牌公告，海澱區兩宗居住用地總出讓面積約10.97萬平方米，起始價合計達118億元人民幣（下同）。另一宗朝陽區金盞鄉地塊建設用地，面積3.89萬平方米，規畫建築面積為50639平方米，起始價25.83億元。

此外，這三宗不限價的純商品住房的售價將嚴格進行價格指導，明顯偏高的是不發預售許可證。

對於「新型共有產權」住房購買後的出租或再出售，公告規定，已購住房用於出租的，租金收益全額歸購房人所有。購房人取得不動產權證未滿5年的，不允許轉讓所購房屋產權分額。5年內不得轉讓，再次明確大陸政府鼓勵自住、抑制投資投機的決心和措施。購房人取得不動產權證滿5年的，可按市場價格轉讓購房人持有的房屋產權分額，同時政府持有商品住宅產權分額一併轉讓，政府只按該類住房首次上市時的銷售價格乘以政府持有商品住宅產權分額取得購房款。

(中時 )