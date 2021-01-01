華為最新公告表示，因騰訊單方面對於雙方合作做出重大變更，因此將騰訊遊戲自華為平台全數下架。騰訊回應表示，正與華為積極溝通，爭取盡快恢復。

華為遊戲中心社團扛把子原味布丁於2021年1月1日凌晨公告表示，因騰訊遊戲於2020年12月31日17點57分單方面就雙方合作做出重大變更，導致雙方的繼續合作產生重大障礙。經過華為司法部門謹慎評估後，不得不依照騰訊單方面要求暫停相關合作，將騰訊遊戲從華為平台全數下架。

騰訊遊戲1月1日回應表示，因華為手機遊戲平台與騰訊的《手機游戲推廣項目協議》未能如期續約，導致騰訊遊戲的相關產品被突然下架。騰訊表示，正積極與華為手機遊戲平台溝通協商，爭取盡快恢復，並為用戶使用不便，深表歉意。

華為先前公告中並沒有提及具體的原因，但表示，華為敬佩騰訊遊戲在業內取得的成就和絕對的市場地位，雖然不贊同但也理解騰訊基於此所提出的要求。

最後，公告中還表示，希望未來雙方有機會再次攜手合作，為廣大華為用戶提供優質的遊戲服務。

(工商 )