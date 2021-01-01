大齡女星選秀節目《乘風破浪的姐姐》去年推出後掀起一陣風潮，也讓伊能靜、萬茜、張雨綺等人翻紅，最後由48歲曾演出《孝莊秘史》的女星寧靜得冠軍，和其他六位女星組成女團「二次出道」，寧靜今(1日)凌晨參加跨年晚會後卻鬆口，因為沒力氣練習唱跳，打算解散。

《乘風破浪的姐姐》今年9月舉行決賽「成團之夜」，在此之前該節目就掀起一陣風潮，每每有新一集推出，必定有新亮點和名詞上熱搜。對此，資深節目工作人員馬睿則爆料，這類節目依然有些內定名單，在寧靜、伊能靜、鍾麗緹、阿朵、陳松伶之中一定有一位是內定的名單，且相較於新人女星，部分資深女藝人還會在錄影前知道自己會待到第幾集，收入也是工作前先收到。

寧靜、萬茜、孟佳、李斯丹妮、張雨綺、郁可唯、黃齡七人成團。（圖／翻攝自寧靜微博）

成團名單出爐後，果真被馬睿料中，寧靜以第一名入選，其次還有萬茜、孟佳、李斯丹妮、張雨綺、郁可唯、黃齡，7人擁有組新女團的機會，而當晚寧靜就脫口：「不想成團，因為我沒那麼高的服從度！對不起，我出爾反爾，我拿第一，我不想成團！」讓觀眾傻眼。

據《新浪娛樂》報導，寧靜等人昨晚參加湖南衛視跨年演唱會後，在元旦凌晨前5分鐘受訪，就宣布該團要解散，「2020開心的事是組團，但今天散團了，組團跳舞沒有精力」，並表示當女團要花很多時間跟力氣練習，「我沒有這麼多精力，所以我不想和她們繼續唱唱跳跳了，因為沒有時間去練習」。

(中時新聞網)