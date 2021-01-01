大陸海協會長張志軍今天發表2021年新年賀詞，「2021年是『十四五』規畫開局起步、乘勢而上向第二個百年奮鬥目標進軍的重要一年。兩岸關係好，台灣同胞才會好，台灣才有前途。」

2021年新年來臨之際，海峽兩岸關係協會會長張志軍在2021年第1期《兩岸關係》雜誌發表了題為《奮楫篤行，萬里可期》的新年賀詞。

張志軍表示，去年是台灣光復75週年，通過共憶兩岸同胞同仇敵愾、共禦外辱、取得抗戰偉大勝利的光榮歷史，感受到台灣同胞真摯深沈的愛國情懷；去年紀念了《反分裂國家法》制定15週年，通過重溫這部為維護台海和平穩定、促進兩岸關係發展提供堅實法治保障的重要法律，展現了堅定捍衛國家主權和領土完整的堅強意志。

張志軍表示，去年還紀念了兩岸領導人歷史性會晤5週年，通過回顧這一兩岸關係發展史上具有里程碑意義的重大事件，彰顯了在「九二共識」基礎上兩岸關係和平發展能夠達到的歷史高度與水平。撫今追昔，鑒往知來。「我們深切體會到，台灣問題因民族弱亂而產生，必將隨著民族復興而終結。國家強大、民族復興、兩岸統一是歷史大勢，是任何人任何勢力都無法阻擋的。」

張志軍表示，2021年是「十四五」規畫開局起步、乘勢而上向第二個百年奮鬥目標進軍的重要一年。「祖國大陸發展進步的巨大成就必將持續轉化為更多台灣同胞參與融合發展、實現人生夢想的機遇和舞台。兩岸關係好，台灣同胞才會好，台灣才有前途。」

張志軍表示，儘管當前兩岸關係仍面臨著複雜嚴峻的挑戰，但大陸有推動兩岸關係和平發展、融合發展的殷殷誠意，也有捍衛國家主權和領土完整的堅強意志。大陸堅信，「雜音只會鼓譟一隅，無法改變民族復興的時代旋律；逆流只能喧囂一時，無法逆轉兩岸統一的歷史潮流。」

張志軍表示，希望台灣同胞秉持民族大義，順應歷史發展大勢，同大陸同胞攜手並肩，共同推動兩岸關係撥雲見日、柳暗花明，共同襄助神州金甌重圓和中華民族復興。

賀詞全文如下：

奮楫篤行 萬里可期

——2021年新年賀詞

海峽兩岸關係協會會長 張志軍

律轉鴻鈞，四序遞遷。值此新年來臨之際，我謹代表海峽兩岸關係協會，向廣大台灣同胞和所有關心兩岸關係的朋友們致以誠摯的問候和節日的祝福。

2020年是共和國發展史上極不尋常的一年。面對突如其來的新冠肺炎疫情和世界經濟衰退帶來的嚴重衝擊，以習近平同志為核心的黨中央團結帶領全黨全國各族人民披荊斬棘、砥礪前行，統籌推進疫情防控和經濟社會發展，奪取抗疫鬥爭重大戰略成果，取得決勝全面建成小康社會決定性成就。祖國大陸政通人和，經濟率先實現恢復性增長，展現出強勁的發展韌性，綜合國力躍上新的台階，人民生活得到有力保障，脫貧攻堅取得顯著成效，科研領域攻關成就頻傳，中國特色社會主義制度治理優勢日益彰顯。

2020年也是兩岸關係史上極不尋常的一年。台海局勢嚴峻複雜，兩岸對立僵局難解。祖國大陸在習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40週年紀念會上的重要講話精神指引下，牢牢把握大局大勢，採取果斷有力措施，堅決捍衛一個中國原則和「九二共識」，堅決反對和遏制「台獨」分裂活動和外來干涉，廣泛團結台灣同胞共同促進兩岸交流合作，深化兩岸融合發展，維護台海和平穩定。新冠肺炎疫情發生後，兩岸同胞守望相助、攜手抗疫。廣大台胞台企捐款捐物、奉獻愛心；大陸各級政府和廣大民眾關心守護在大陸台胞健康安全，積極協助送返在鄂台胞台屬，出台措施幫助台企復工復產達產。2020年前11個月兩岸貿易額逆勢同比增長13.8％。兩岸同胞還克服困難，以線上線下等各種方式維持交流交往勢頭。這種同舟共濟、共克時艱的精神，是兩岸同胞血濃於水骨肉親情的生動詮釋，充分說明兩岸融合發展是大勢所趨，是任何勢力、任何困難都阻撓不了的。

這一年，我們迎來了台灣光復75週年，通過共憶兩岸同胞同仇敵愾、共御外辱、取得抗戰偉大勝利的光榮歷史，感受到台灣同胞真摯深沈的愛國情懷；這一年，我們紀念了《反分裂國家法》制定15週年，通過重溫這部為維護台海和平穩定、促進兩岸關係發展提供堅實法治保障的重要法律，展現了堅定捍衛國家主權和領土完整的堅強意志；這一年，我們還紀念了兩岸領導人歷史性會晤5週年，通過回顧這一兩岸關係發展史上具有里程碑意義的重大事件，彰顯了在「九二共識」基礎上兩岸關係和平發展能夠達到的歷史高度與水平。撫今追昔，鑒往知來。我們深切體會到，台灣問題因民族弱亂而產生，必將隨著民族復興而終結。國家強大、民族復興、兩岸統一是歷史大勢，是任何人任何勢力都無法阻擋的。

2020年也是海協會工作服務大局、守正篤實的一年。在中央對台大政方針指引下，在中央台辦、國務院台辦指導下，海協會秉承建會宗旨，立足職能定位，在配合工作大局、推動交流合作、維護同胞權益等方面作出積極努力。我們認真學習宣傳貫徹習近平總書記關於對台工作的重要論述，堅定維護一個中國原則和「九二共識」，努力增進台灣同胞對大陸方針政策的瞭解和認同；我們貫徹以人民為中心的發展思想，妥善處理各類涉台突發事件和急難救助事項，盡心盡力為兩岸同胞排憂解難、扶危濟困；我們秉持兩岸一家親理念，廣泛走訪台企、看望台胞，宣講政策措施，聽取意見建議，並及時向有關部門反映；我們克服疫情和島內人為干擾等不利影響，保持與台灣各界聯繫，開展形式多樣的互動溝通，為維護兩岸交流合作勢頭發揮積極作用。

2020年10月，中共十九屆五中全會審議通過《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五遠景目標的建議》，立足「兩個一百年」奮鬥目標的交匯點，擘畫了大陸未來5年乃至15年氣勢恢宏的發展藍圖，為中國開啓全面建設社會主義現代化國家新徵程作出頂層設計。《建議》把「推進兩岸關係和平發展和祖國統一」列為「十四五」規劃和二〇三五年遠景目標的重要組成部分，明確了對台工作的目標、原則、路徑、任務、底線及其在黨和國家工作大局中的戰略地位，闡述了我們增進兩岸同胞福祉、推動兩岸關係和平發展、融合發展的政策主張。隨著各項戰略規劃和重大舉措的實施，祖國大陸更高質量的發展、更高水平的生活、更高效能的治理，將對兩岸經濟合作產生強大賦能，為廣大台胞台企分享機遇和實現更大發展提供重大利基，為推進民族復興和祖國統一奠定更堅實基礎，提供更有力支撐。

中華民族千秋偉業，百年恰是風華正茂。2021年是「十四五」規劃開局起步、乘勢而上向第二個百年奮鬥目標進軍的重要一年。祖國大陸發展進步的巨大成就必將持續轉化為更多台灣同胞參與融合發展、實現人生夢想的機遇和舞台。兩岸關係好，台灣同胞才會好，台灣才有前途。儘管當前兩岸關係仍面臨著複雜嚴峻的挑戰，但我們有推動兩岸關係和平發展、融合發展的殷殷誠意，也有捍衛國家主權和領土完整的堅強意志。我們堅信，雜音只會鼓譟一隅，無法改變民族復興的時代旋律；逆流只能喧囂一時，無法逆轉兩岸統一的歷史潮流。希望台灣同胞秉持民族大義，順應歷史發展大勢，同大陸同胞攜手並肩，共同推動兩岸關係撥雲見日、柳暗花明，共同襄助神州金甌重圓和中華民族復興！

(中時 )