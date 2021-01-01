籃網明星後衛厄文又發聲了，幸好這次他是為了女教練抗爭！眼見馬刺助理教練貝琪哈蒙昨天成為史上首位執教例行賽的女教練，厄文1日表示，「我們正在建構一個沒有性別區分的社會，我對此表達尊重，不該有職位專為男性或女性設置的！」

「我們仍然需要為此抗爭，貝琪創造了歷史，我很幸運能成歷史一部分，」厄文說，「女性仍須創造歷史，贏得工作權利與全世界範圍內的尊重，尤其是黑人女性們，但所有女性都該如此，我知道貝琪在同行內備受尊重，甚至是整個體育圈。」

由於馬刺總教練帕波維奇昨在比賽中激烈抗議裁判尺度，直接遭到驅逐出場，身為馬刺首席助教的貝琪哈蒙，順勢成為史上首位能在例行賽執教的女教練，可惜馬刺最後以107比121不敵湖人，沒讓貝琪成為史上首位在例行賽贏球的女教練。

難得出面替女教練發聲的厄文，1日也被《The Athletic》權威記者查拉尼亞爆料，他的基金會已贊助9名來自林肯大學的學生所有學費，這是他在去年12月為期11天的贊助活動一部分，代表厄文除了公開發聲引爆爭議，也在默默做好公益活動。

(中時 )