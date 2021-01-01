高雄一名女子上個月到壽山動物園工作，期間她在園內拿出麵包吃，卻遭到超過20隻台灣獼猴從背後突襲，不僅手上的麵包被搶走，左手背也被抓傷流血，有開放性傷口，左手無名指甚至下垂、無法動作；醫院指出，她的「伸指肌腱」斷裂，需要長時間復健恢復。
該女子當時遭到超過20隻獼猴從背後攻擊搶食，過程中她拿著食物的左手遭到抓傷，當場血流如注，且她發現送醫後左手無名指竟下垂，沒辦法做任何動作，緊急開刀後，醫師才發現她的「伸指肌腱」斷裂，儘管經過1個多小時的接合手術重新接回，受到的傷害仍舊很大，未來得面對漫長的復健。
壽山動物園就位於獼猴棲息地壽山內，平時野生獼猴就會進入動物園內，與遊客近距離接觸，經常發生搶食遊客食物的案例，壽山動物園主任莊絢智表示，時而聽聞獼猴會搶奪遊客食物，並沒有聽說其他受傷意外，提醒遊客進入動物園後食物不要外露，若落單遇上猴群切勿驚慌，且應避免出聲嚇斥、揮舞驅趕等行為，這有可能讓猴群以為是在挑釁，進而攻擊。
據了解，「伸指肌腱」每根手指都有一根，主要功能即讓手指伸直，若斷裂只能靠手術接回，術後再做復健復原。
(中時新聞網)
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