32歲投手林煜清在元旦這天於臉書上宣布退休，他生涯從兄弟象起步，之後轉隊富邦悍將、統一獅都遭釋出，最後決定卸下球員身分，結束9年職棒生涯。

林煜清在2011年季後選秀獲兄弟象第一指名，是該年選秀榜眼，球隊對他寄予厚望，隔年讓他投開幕戰，也成為中職史上第一位開幕戰先發就拿到勝投的菜鳥，2013年拿10勝、2014年9勝，是當時象隊倚重的本土先發。不過自2015年因肩傷導致表現下滑，2017年季後遭球團釋出。

隔年林煜清獲富邦悍將簽約，雖然在2019年還在二軍拿到三振王，不過沒有太多一軍出賽機會，季後再度遭釋出，之後獲得統一獅延攬，不過今年一軍僅出賽8場，吞下1敗、自責分率9.72，大多於二軍出賽，最後第三度被球隊釋出，他也決定為生涯畫下句點。

林煜清在臉書簡短發表聲明，「祝大家2021新年快樂 我也正式卸下球員的身份 邁向嶄新的開始 祝福大家2021一切順利 平安 快樂」。

他生涯在中職共有175場出賽，其中98場先發，拿下35勝、47敗，生涯自責分率4.40，丟過4場完投有1場完封。

(中時 )