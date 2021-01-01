隊伍出發前，眾人特地先在文化中心前廣場唱國歌及國旗歌。（袁庭堯攝）

遊行隊伍由北中南各地社團支援組成。（袁庭堯攝）

為表達反對萊豬進口、控訴高雄空汙嚴重的訴求，捍衛中華民國社團、反莱豬反空污聯盟1日一早在高雄市文化中心前集結，汽機車隊百餘人以國旗為主題繞行市區遊行，眾人不畏嚴寒，搖旗吶喊前行。

遊行隊伍由捍衛中華民國高雄鐵衛車隊、台南韓友會、嘉義戰旗隊、台中車隊、桃園鐵衛隊及北中南區車隊組成，原本預估5000人，但寒流來襲加上升旗典禮取消，現場僅聚集上百人。

聯盟執行長謝嵃表示，今天早上的集結是高雄市民自動自發，台南、嘉義、台中、桃園、台北的捍衛中華民國社團、車隊也來響應。今天不談政治，只單純為了健康，高雄空氣污染嚴重，市長就是要負責。

「官逼民反！」罷捷總部發言人徐尚賢也現身遊行隊伍，他強調，反萊豬是人民最基本的訴求，地方自治條例抵觸中央法規，代表政客的作為已經抵觸民意。今天除了慶祝元旦，也是為了捍衛健康。

由於元旦升旗因疫情影響被迫取消，隊伍出發前，眾人特地先在文化中心前廣場唱國歌及國旗歌，大呼口號後依序出發。車隊由三台一列的機車隊先行開路，汽車隊隨後，在警方協助開道之下緩緩繞行市區。

(中時 )