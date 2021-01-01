大陸編劇、製作人于正因《延禧攻略》爆紅，日前卻遭到瓊瑤等111位編劇、導演、製片、作家聯署點名，向行業和社會強烈呼籲「抄襲剽竊者不應成為榜樣」，而消息傳出後，于正也正式向瓊瑤道歉，認了《宮鎖連城》抄襲《梅花烙》，如今他又再宣布退出綜藝節目《我就是演員3》。

于正目前是節目《我就是演員3》的固定導師，節目因于正和郭敬明被抵制受到影響，目前已經延播一期，儘管釋出的官方消息是指出，其他節目占用到檔期，但事實上卻和抵制有關，而于正也對此作出回應，透露會退出該節目，因此節目中的導師目前僅剩章子怡。

事實上，于正遭到抵制後，立刻在微博發文，透露瓊瑤是自己從小到大的偶像，他用了6年才正視抄襲的錯誤，現在才道歉是因為一直以來缺乏夠的勇氣，也揭露了他這6年來並非一帆風順，除了賠款，還要面臨對平台及投資方的賠償，簡直是「血一般的教訓」。

于正在文中正式道歉，「我也向所有原創者道歉、向關心和愛護我的人道歉、向合作夥伴道歉！也希望我的經歷能為每一個創作者帶來警示，敬畏原創、尊重法律！」而瓊瑤也回應，「我看到他的微博了，希望他能知錯就改」。

(中時新聞網)