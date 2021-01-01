美國總統川普今天宣布，延長移民與工作簽證禁令至2021年3月底，以保護美國本土勞工。由於禁令在民主黨總統當選人拜登上任後仍有效，拜登就職後是否會調整有待觀察。
川普今天簽署行政命令指出，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）繼續嚴重損害美國人生計。鑑於此，他宣布將2020年12月31日到期的移民與工作簽證禁令延長至2021年3月31日。
川普在2020年4月22日宣布暫停接受移民60天，並在6月22日將禁令延長至年底，並暫停簽發H-1B、L-1、H-2B與部分J-1等短期非移民工作簽證。
拜登（Joe Biden）將在1月20日正式就任，今天這項禁令效期將延續至拜登任內。
由於拜登曾公開表示反對川普移民政策，拜登政權交接團隊發言人莎琪（Jen Psaki）昨天也表示，拜登就職後，將迅速採取行動撤銷在就職日前尚未生效的川普政府有害政策。拜登是否會推翻這項政策有待觀察。
(中央社)
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