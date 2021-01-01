台南市將於今年起，將捕蜂、捉蛇工作全部委由單一廠商執行。（南市府農業局提供／李宜杰台南傳真）

台南市的捕蜂抓蛇工作將落實單一專責處理，今年起將由單一廠商執行，民眾通報窗口不再混淆。市長黃偉哲說，捕蜂、捉蛇工作已於去年起，全部移由農業局分案委由廠商各別處理，今年則改為委託單一廠商專責處理，為民服務更便利。

農業局長謝耀清說，捕蜂捉蛇併案處理，服務品質不縮水。捕蜂服務時間延長為每日上午8時至深夜24時，接獲民眾通報1小時內到達現場評估。若蜂巢位於校園、公共空間或已有民眾遭受蜂螫時，應立即完成摘除；若是虎頭蜂、但無上述原因，廠商則必須向民眾說明虎頭蜂習性，於下午17時後進行摘除；若非虎頭蜂，且蜂巢非位於校園、公共空間，也沒有民眾遭受蜂螫，廠商應於接獲通報起24小時內完成摘除。而捉蛇服務則是全天候不打烊，並自接獲通報起1小時內，至現場完成捕捉。

農業局表示，廠商配合農業局執行捕蜂業務，必須顧及民眾財產安全，若執行前預估有破壞風險，應徵詢民眾同意後才執行。捉蛇工作則會要求廠商在最短時間內完成，請民眾安心。市民若需要捕蜂捉蛇服務，可洽捕蜂捉蛇通報專線：0965-565-980；消防局救災救護指揮中心：119；市民服務熱線：1999；市府農業局：06-6354986。

(中時 )