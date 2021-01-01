大陸山東一名柴姓男子，日前收到匿名訊息「你的老婆與工廠內的XXX有婚外情」，柴男查後發現，老婆的外遇的對象不只一人，為了報復，竟然聯合老婆敲詐2名「小王」索討錢財，分別強索2萬人民幣（約新台幣8.6萬元）與10萬人民幣（約新台幣42萬元），其中一名小王不甘受辱報警，夫妻倆被依合謀敲詐勒索罪遭提起訴。

據陸媒《瀟湘晨報》報導，柴男今年7月收到一封匿名簡訊，內容指出，其王姓妻子與一名同事發生不正當性關係，柴男氣炸，衝到工廠將小王痛打一頓，甚至用菜刀強迫小王簽下強姦妻子的「承認書」，同時強索2萬人民幣。

幾天後，柴男又得知妻子與另一名孫男發生性關係，並懷疑孫男就是匿名通知他妻子出軌的神秘人，於是重施故技，夥同妻子以「發生性關係」為由，引誘孫男到指定房間，孫男赴約後隨即遭2人控制，進而遭鈍器毆打、強拍裸露影片，最後簽下10萬元人民幣（約42萬元新台幣）借據才被釋放。

孫男脫困後立刻報警，警方隨即以傷害、敲詐勒索等罪嫌將柴男、王女2人逮捕移送法辦。山東省蒙陰縣檢察院表示，柴男與王女夫妻犯罪證據確鑿，已經構成敲詐勒索罪，但2人犯後坦承犯行，可以從輕處理，建議法院判處柴男1年10個月徒刑與罰金，判王女1年徒刑，緩刑2年。全案法院審理中。

(中時新聞網)