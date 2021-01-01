2020年新冠疫情PK全球資金狂潮，徹底顛覆傳統投資邏輯思維，據統計，2020年飆股一籮筐、「鼠」不完，光是台積電一檔，市值就飛奔至13.61兆元，漲幅貢獻市值增幅近六成，台積電扮演精神領袖，帶動上市櫃股價翻倍悍將高達130檔，較108年的81檔、107年的14檔，呈現跳躍式的增長，寫下台股史上飆股傳奇。疫情受惠的口罩股美德醫療-DR漲幅更達23倍，前五高飆股漲幅都在五倍以上，也刷歷史新紀錄。

台股2020年大漲逾2,700點，漲幅超過22％，上市櫃市值大增9.31兆元，但台股護國神山台積電股價雖漲六成，未名列台股飆股之列，但光是台積電一檔，市值就年增5.16兆元，貢獻六成，台積電扮演精神領袖，帶動包括晶圓代工、IC設計等半導體股、台積電概念股等齊漲，相關個股均名列飆股行列。

美德醫、合一 不遑多讓

據統計，2020年前五大飆股分別為：美德醫療-DR漲幅2,313.93％、業旺821.05％、合一719.73％、華義697.45％、東訊527.34％，以防疫生技股、遊戲股、網通股為主，多與疫情受惠相關。

接下來漲幅逾四倍的個股有七檔，包括金麗科、艾華、元晶、恆大、百徽、進泰電子、熱映等；漲幅三倍以上有愛普、圓展、圓剛、中天、驊訊、茂迪、陽明等15檔；超過兩倍的有南電、敦泰、高端疫苗、生華科、長榮、天鈺、康那香、金像電等16檔；翻倍的有聯電、萬海、矽力-KY、裕隆、祥碩、精材、國光生、富邦媒、豪展、毛寶、撼訊、松翰等87檔。

防疫、半導體 銳不可擋

整體來看，飆股除了上述所分析，多聚落在半導體族群及生技防疫股之外，還有疫情受惠的電商股及遠距教學股，近來飆漲的原物料相關的鋼鐵股，漲價題材的航運股，以及電動車概念股、因比特幣飆漲的相關概念股。

5G、電動車 金牛年焦點

全球量化寬鬆貨幣政策，再加上各國政府全力作多，資金狂潮一發不可收。華南投顧董事長儲祥生指出，市場表現完全顛覆過去傳統的投資思維，原因無，就是市場資金十分充沛，在市場人氣沸騰下，台股多頭氣勢不止；富邦投顧董事長蕭乾祥也指出，台股多頭氣盛，指數一路強勢攻高，樂見台股2021年多頭表現，但也建議留意漲多股可能有拉回壓力，半導體、5G、電動車仍是未來市場主軸。

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(中時新聞網)