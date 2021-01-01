2020年全球受到新冠肺炎疫情衝擊，小聯盟賽事全面取消的困境下，旅美投手王維中深思熟慮後決定結束旅外人生，返台參加選秀，成為衝擊中職的大物左投，他在跨年這天坦言因疫情返台有些不甘心，但也放眼明年「我總是相信我能做到 因為我是 王維中」。

王維中與不少旅外球員面臨同樣艱困的抉擇，在美職受到衝擊時苦無合約，最後決定返台選秀，獲得味全龍第一指名，成為去年選秀狀元，最後更以5年3個月、合約總值近208萬美元加盟，平均月薪逼近百萬，躍居成為中職史上最大約。

「2020 很可惜 因為疫情讓我選擇回台灣打球，出國旅外8年 就這麼回來其實很不甘心。」在跨年夜這天王維中在臉書抒發心情，「但是很開心，讓我能夠有更多時間陪我的家人，能夠回來我的家鄉，用最好的表現給球迷朋友看。」

味全龍今年正式「升一軍」，王維中是隊中招牌球星、主力投手，預計將爭奪開幕戰，也是龍隊相隔21年再度於一軍出賽的首戰先發投手，「謝謝 2020 給的一切，2021 依然全力以赴 ，鬥志是必須的，但要藏在心裡。」最後王維中寫下，「我總是相信我能做到，因為我是王維中。」

(中時 )