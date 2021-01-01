台北市跨年晚會管制範圍周邊傳出有自主健康管理民眾到場參加，經「天網」逮到隨即透過簡訊、電話勸離，北市副市長黃珊珊1日證實，天網有抓到30多位自主健康管理民眾，但因天網範圍約1.3公里，幾乎涵蓋信義計畫區，有些自主管理民眾住在飯店裡也被天網揪出，沒有重大違規暫無開罰。

昨晚北市跨年，管制區人數上限4萬人，但最後僅有2.1萬人，外界認為沒有達到預期，台北市長柯文哲表示，晚會主要還是線上轉播，廣場可以容納的人數就這麼多，過去報幾10萬人是指散在信義計畫區附近的。

柯文哲指出，昨天全世界可以辦跨年晚會的城市真的沒有幾個地方，但這是台灣人努力一整年的成果，北市數位基礎建設相當好，進入管制區都採實聯制，甚至自主健康管理的人偷跑出來，管制區裡面電訊偵查，就會撥電話要求立刻離開回去。

他說，有發現有人違規參加晚會，該罰的就罰，但涉及國家機密不公布數字。

黃珊珊進一步說明，天網設定市府廣場範圍1.3公里，只要有居家檢疫或自主健康管理民眾到場，主辦單位都會收到通知，並透過簡訊、電話勸導離場，昨天網約抓出30多人，但有不少人是住在信義計畫區飯店內，這些人沒有進到管制區並接受勸導離開，由於沒有重大違規，皆未開罰。

(中時 )