46歲影后周2014年閃電宣布和大她5歲美籍華裔演員高聖遠結婚，近年兩人少在公開場合同框，去年男方在IG刪光兩人合影，婚變說再起。去年底因高聖遠跟別的女子熱吻照流出，才讓兩人不得不證實早已離婚，最近周迅首度受訪，談到新年新願望，她脫口說希望未來的自己能認真面對焦慮，也能平衡穩定面對所有生命裡發生的事情，一席話道出離婚感想。

周迅過去曾和李亞鵬等人交往，2014年周迅在公益演唱會上披白紗，幸福宣布和高聖遠結婚，率性的她還怕大家不知道另一半身分，附上介紹高聖遠的連結，甜蜜寫下：「This is Archie 請大家多多關照」，但兩年後就傳聚少離多、男方花心，導致感情出現裂痕。

周迅離婚後首錄影片現身。（圖／翻攝自秒拍）

上月瘋傳高聖遠和別的女人親吻照片，周迅和高聖遠才雙雙以「祝安好」，認了婚變。男方透露本來想過段時間才公開，也強調兩人之間沒有財產分配的問題，算是和平分手。近日，周迅為節目《很高興認識你》錄製影片，透露去年因為節目認識了幾位受困於城市焦慮的人，也體驗了不一樣的生活。

話鋒一轉，周迅說希望自己不管在2021或2022年，「我們都能認真的面對自己的焦慮，面對自己生命所有發生的事情，然後找到一個平衡的方式」，她認為人生就是不斷地變化，要對此平靜面對，「只要我們想要找到一條由心而發的一條路，它一定會形成自己的一套生活方式，去面對這樣的生活和人生」，似乎暗示婚變至今的內心改變。

(中時新聞網)