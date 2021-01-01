藝FUN券APP先別刪，文化部今（1）日宣布推出藝文專屬整合服務平台「藝FUN券NEXT」，曾註冊數位藝FUN券的民眾，只要在1月登入APP勾選同意，即可直接成為藝FUN會員，獲得各項活動及好康優惠訊息，延續藝文參與熱度。

文化部持續營運APP，除提供多元藝文活動、店家訊息、電子地圖，並推出「藝FUN券NEXT」升級服務，串聯文化部及藝文館所，提供各項活動及好康優惠訊息。未來也將結合活動報名、線上購票付費等多元服務，增加藝文愛好者的使用豐富度。

為振興藝文產業發展，文化部去（109）年分別發行數位、紙本2種形式藝FUN券，使用率超過9成7。其中，數位藝FUN券發行規模為12億元，發行份數逾210萬份，累計領券人數近208萬，領券率近9成9，使用金額則達11億7,227萬1,200元，使用率超過9成7，民眾使用最多的類型依序為書店及出版業逾6.7億元、電影院逾3億元、表演藝術產業近1億元。

數位藝FUN券在發行第一個月時，使用金額即超過3.8億元，而在使用期滿的倒數2天，消費金額累計超過6,000萬元，皆展現民眾對藝文消費的高熱度。

(工商 )