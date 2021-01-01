元旦連續假期第1天，國道整體而言未如預期的塞，國道5號上午的車速也能維持在60公里，交通部高速公路局指出，西部國道今有6條地雷路段，下午4時前各路段皆能紓解，中午過後國5高乘載管制解除，可能會有一波車潮出現。公路總局則預估，今日有8條省道易塞，呼籲民眾做好行前準備。

今日國道車流以南下為主，易壅塞路段為國1楊梅至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統、國3三鶯至關西、烏日至霧峰系統、國5南港至坪林等路段，預計下午4時之後，各處路段車潮會陸續紓解。

高公局原估計國5會從凌晨4時塞車，但早上觀察多能保持順暢，民眾可能受天氣寒冷、疫情嚴峻等因素，影響出門意願。高公局指出，中午12時過後國5高乘載解除，石碇、坪林南向入口也同步開放，根據往年經驗，這時都會再出現一波車潮湧入，上路的民眾要做好準備。

公路總局則說，各大風景區及鄰近遊樂區路段會有局部壅塞情形，包括台2線關渡–淡水、台2線萬里–大武崙、台3線、台7線大溪–慈湖、台9線礁溪、台14甲線清境農場、台21線日月潭周邊、台26線墾丁等8條路段，呼籲民眾多加利用幸福公路App、CMS、警廣獲得壅塞路況資訊。

(中時 )