蔡英文總統任內，她的表姊林美珠、表姊夫吳明鴻先後出任勞動部長、最高行政法院院長，對此，當上總統後多名親友主動辭職避免爭議的前總統馬英九發表感想，主張身為國家元首，在這些議題上有特別的小心，寧可吃一點虧、不要佔便宜。

2008年大選，在民進黨籍的陳水扁總統與其多名家人都身陷貪腐醜聞下，民進黨慘敗，由國民黨的馬英九勝出，馬英九就職總統前，為了化解外界疑慮，確保利益迴避，馬英九的妻子周美青向兆豐銀行申請退休，馬英九的大姊馬以南與馬英九的大舅子周偉奇也分別辭去中國化學製藥公司副總經理，以及聯華聯合液化石油氣公司董事長職務，「一人就業，全家失業」。

馬英九今天參加國民黨中央舉辦的元旦升旗典禮時接受媒體堵訪，媒體指出馬以南受訪時說「為了成全弟弟，然後全家都失業了」。相對蔡英文總統任內吳明鴻當上高等行政法院院長，詢問馬英九怎麼看？

對此馬英九表示，他前幾天就講過，碰到這樣的狀況，一定要記住中國有句老話，「瓜田不納履，李下不整冠」，這有瓜田李下之嫌，人言可畏，尤其是身為國家元首，在這些議題上有特別的小心，寧可吃一點虧、不要佔便宜，他覺得這點非常重要，他一直是抱著這種態度從政。

(中時 )