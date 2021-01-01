《The Athletic》權威記者查拉尼亞1日爆料，暴龍明星前鋒席亞卡在與尼克賽前準備走進休息室時，突然收到球隊內部禁賽1場通知，原因是他違反球隊紀律，尷尬的是，少了席亞卡助陣的暴龍，反而以100比83輕取尼克摘下本季首勝。

席亞卡會這麼突然遭到球隊內部禁賽的原因，是他在前役出戰七六人比賽還剩25.6秒，無奈吞下個人第6犯畢業離場，相當沮喪的他，竟然自行走出場外，無視比賽明明還在進行，會被暴龍隊內處罰禁賽1場，也算是他自找的結果。

只是直到賽前走進休息室才知道自己被自家球隊禁賽1場，本季場均18.7分、9.0籃板及4.7助攻的席亞卡，難免內心感覺不太平衡，「很明顯地，我能夠接受球隊所採取的行動，但對於自己今晚沒辦法上場跟隊友並肩作戰感覺失望。」

沒想到少了席亞卡的暴龍，反而靠著范維利特貢獻25分、7助攻與5籃板，羅瑞也有20分、7籃板及4助攻，頂替席亞卡先發的鮑威爾17分，輕鬆擊敗尼克拿下本季第1勝，也中止開季3連敗，看在席亞卡眼裡，想必內心更加不是滋味。

(中時 )