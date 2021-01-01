台股31日封關上漲44點，收在14732點，再創新高。而統計截至12月25日，台股市值比去年大幅增加8.4兆元，每位股民平均大賺76萬，有網友表示，自己年初買股金額超過300萬，目前已獲利逾1100萬元，年終對帳單po出後，讓多數網友全跪了，直呼「太神」、「夭壽，3倍」。

台股今年累計大漲2735點，漲幅高達22.8%，收在14732點。據統計，截至12月31日，上市公司總市值比去年增加8.4兆元，除以開戶數1122萬4270 ，每位股民大賺76萬元，等於額外領了一筆大紅包，但大多數投資人可能賺不了那麼多。

不過有位操盤神人現身了，企鵝大在批踢踢發文表示，年初投入股市本金377萬，目前股票資產1641萬，全年已實現獲利1147萬。他說，主要獲利來自圓剛、佳邦兩檔股票，之所以選擇佳邦，因為基期低，基本面也不錯，還能順便搭上投信年底作帳列車。

從原po貼出的對帳單來看，圓剛獲利超過570萬和佳邦獲利520萬，兩檔累計大賺近1100萬元；另，熱映也獲利約32萬，倉和獲利約30萬，較大筆的虧損是動力KY、損失約38萬。

一票網友看到獲利千萬的對帳單，紛紛狂推並大讚原po好猛，還有人說「頭期款變整間房了」、「沒浪費今年這十年一遇的機會」、「圓剛 佳邦直接吃成胖子」、「看對就all in而且不開槓桿....猛」、「今年回頭看起來很好做 但要抱住不容易」。

還有不少網友也買這兩檔股票，「強 佳邦有跟 但沒有抱住5X就賣了」、「當初看到佳邦後悔沒跟」、「佳邦我也曾經有300張XDDD」、「記得企鵝圓剛成本16-17 賣在接近40」、「推 不過圓剛後面有吃到的話就更爽」。

(中時新聞網)