台北市議員羅智強點名12名挺萊豬民進黨立委，並訴求罷免吳思瑤，吳思瑤則反嗆他是「政治癡漢」，每天只會「政治跟搔」，雖有律師建議羅智強提告，但羅智強反而呼籲支持者，不要生氣，對吳思瑤該做的只有一件事，就是罷免吳思瑤。

羅智強在臉書發文，表示，反對對不同政治立場的人人身攻擊，更反對暴力威脅，包括對吳思瑤，即便吳思瑤用不堪的詞彙「癡漢」攻擊他，但道理就是最大的後盾。

羅智強指出，雖然可能有人認為，綠營人士和其支持者對國民黨人士的人身攻擊和暴力威脅從沒少過，他就曾經被民進黨的支持者巴過頭，當時的民進黨沒有一個人站出來說反對對羅智強的暴力攻擊，甚至有人還拍手覺得打得好。

「但我們不必和他們一樣」，羅智強強調，他知道大家很氣吳思瑤護航萊豬，不管再氣，不該也不必威脅恐嚇吳思瑤，「對吳思瑤，我們要做與該做的只有一件事，就是罷免她，讓她為背叛台北市民食安、一意孤行挺萊豬」的行為負責。

吳思瑤27日在臉書分享「政治痴漢最新騷擾進度」，對於羅智強邀她一起到街頭街講，回應「唉喲～我才不要被你約」，因為不管是市議員或立委，民代的問政場域就在議事殿堂，且不管有沒有鎂光燈、不論是不是熱門議題，再冷門的政策議題也會努力監督，專業問政。

(中時新聞網)