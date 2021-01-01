國民黨將於今年7或8月改選黨主席，除現任黨主席江啟臣之外，前主席朱立倫與智庫副董事長連勝文也被視為潛在參選者。今天國民黨中央黨部舉行元旦升旗典禮時，朱立倫、江啟臣以及前正副總統統馬英九、吳敦義同台主持，江朱倆都表示見面不會尷尬。但連勝文雖有到場，卻未與江啟臣打招呼。

朱立倫接受媒體堵訪時，被問到與江啟臣見面時是否會尷尬，他表示完全不會，自己常與江啟臣見面、聊天，最近一次是一、兩周前，希望新的一年一起努力，對抗霸道的民進黨，為中華民國打拚。

江啟臣被媒體堵訪，被問到今天與朱立倫聊甚麼，笑稱互道新年快樂，並提醒對方天氣冷衣服要穿多一點，至於與朱立倫見面時是否會尷尬？他表示不會，反問記者為什麼會，笑稱尷尬都是媒體在講。而對於今天連勝文雖有到場，卻未與他們打招呼，江啟臣說有看到連勝文，但可能因為今天人多比較擠，所以彼此沒有打招呼。

另外被問到前立法院長王金平疑似因為身體因素並未出席本日活動，江啟臣說，王金平有個人因素未出席，他不便代為解釋，自己前幾天有去看過他。

(中時 )