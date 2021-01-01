太麻里的第1道曙光預計在早晨6點36分出現，可惜的是天公不作美，雲層太厚看不到曙光，直到7點5分，轉眼間便出現完整的太陽。（大武分局提供／蔡旻妤台東傳真）

2020年全台第1道曙光6點50分出現在台東蘭嶼東清村。為了迎接曙光，台鐵首輛觀光美學列車鳴日號首發團元旦清晨抵達太麻里，旅客眼尖發現有「最美麗主持人」稱號的白嘉莉也在其中，只可惜大家最終沒見到曙光，轉眼間便出現完整的太陽。

由南港以及台中發車的鳴日號清晨4點20分抵達太麻里，有眼尖民眾發現搭乘台鐵鳴日號的旅客中，有一道優雅又熟悉的身影，發現正是當年遠嫁印尼富商的最美主持人白嘉莉，而她親切的與周邊粉絲合照，一同等待曙光到來。

而活動現場沙灘上許多遊客提前一天就搭好帳篷準備迎接曙光，根據氣象局公布太麻里的第1道曙光將出現在早晨6點36分，不少民眾架好相機等待捕捉這難得一見的曙光，但可惜的是天公不作美，雲層太厚看不到曙光直到7點5分，等待多時的民眾才看見一顆太陽完美呈現。

至於蘭嶼第1道曙光，因為東清段海灘上空的雲層過厚，原先預期6時33分該出現的曙光仍躲在厚雲裡，20分鐘過後，人群離開，僅剩數名遊客留在海邊時，皇天不負苦心人，厚雲逐漸散開，些微光束漸漸透出雲層映射出來，讓特別前來蘭嶼等待曙光的遊客興奮不已。

此外，21年來都沒出現的三仙台日出曙光，今年依然摃龜。東管處原先擔憂阿妹演唱會將對成功鎮上帶來無法負荷的人潮，因而取消三仙台2021年的元旦迎曙光活動，不過早上仍有上千名眾在成功鎮的海灘上等待，今年依然落空，大家則互相打氣，約定明年再見。

太麻里的第1道曙光預計在早晨6點36分出現，可惜的是天公不作美，雲層太厚看不到曙光，直到7點5分，轉眼間便出現完整的太陽。（大武分局提供／蔡旻妤台東傳真）

蘭嶼第1道曙光，因為東清段海灘上空雲層過厚，原先預期6時33分該出現的曙光仍躲在厚雲裡，20分鐘過後，人群離開，僅剩數名遊客留在海邊時，皇天不負苦心人，厚雲逐漸散開，些微光束漸漸透出雲層映射出來，讓特別前來蘭嶼等待曙光的遊客興奮不已。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

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