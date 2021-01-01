知名台裔美籍設計師王大仁（Alexander Wang）爆出下藥性侵醜聞，受害者幾乎都是年輕模特兒，且不分男女，甚至還有跨性別者。消息一出，立刻造成時尚圈動盪。對此，王大仁發出聲明回應了，強調一切都不是事實。

男模Owen Mooney控訴，2017年在擁擠的酒吧就曾被王大仁性騷擾，當下覺得很驚訝，但出於禮貌、尊敬，並沒有作出反抗，而是馬上離開現場；他之所以選擇在現在把事情說出，是因為王大仁還有更嚴重的行為，希望可以提醒大家。

消息一出，更多受害者透過專門披露時尚界醜聞的粉專《shitmodelmgmt》發聲，表示曾親眼見王大仁在飲料中下藥，該行為早就行之有年；而多數被害人清醒發現被王大仁猥褻後，只能隱忍、不敢對外張揚，因為王大仁在時尚圈地位極高、人脈又廣。

對此王大仁發聲明表示，過去幾天一直接收到毫無根據和怪誕的虛假指控，但無奈媒體們並無查證或找到證據就錯誤地放大訊息，導致自己名譽受到損害，從此變得惡名昭彰；甚至還有報導提及，醜聞被披露後，他為此感到生氣，但這些根本不是事實。

王大仁嚴肅地說，「我從未從事過（對方）所描述的殘暴行為，也不會以所謂的方式行事，我打算深入探討這個問題，並對提出指控並在網上惡意傳播這些消息的人負責。」

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(中時新聞網)