2021年第一天，109學年HBL高中籃球甲級聯賽女子組預賽上演一場刺激對決，昨天抓下上季亞軍北一女中的金甌女中，面對台南勁旅永仁高中曾落後達雙位數，不過第4節尾聲將差距縮小到只剩一分，可惜後續幾波攻勢沒能把握，加上永仁高一前鋒林靜妍最後一分鐘內連拿6分，最終永仁59比53驚險收下勝利，目前在所屬的A組3勝0敗領先，也是該組別目前唯一全勝隊伍。

最後關頭建功的林靜妍來自苗栗，國小因為姊姊打籃球也跟著喜歡上這項運動，對於最後立下功勞她說：「當時比數被追近時真的很緊張，還好有抓下進攻籃板，後面出手也有進，對於這個球季的展望，希望有機會朝新人后努力一下。」

林靜妍今天攻下9分，其中6分價值連城，隊友張聿敏進帳10分、13籃板；金甌此役以前JHBL國中籃球聯賽MVP游沁樺14分最高，她並有17籃板、5抄截及8阻攻，表現相當精彩，在教練楊政盛眼中，游沁樺是一號到五號位置都可以打得全能型球員，不過還有些缺點未開竅，要再磨練。

金甌女中曾拿過6座HBL女子組冠軍，僅次於淡水商工的10座，不過已經沉寂一段時間，本季展現出競爭力，昨天也擊敗過北一女中，今天雖然飲恨永仁，楊政盛鼓勵球員不要多想，先好好休息，分組單循環賽剩下兩場比賽全力求勝。

(中時 )