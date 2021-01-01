韓星玄彬（炫彬）與孫藝真（又譯孫藝珍）今（1日）早被韓國最強狗仔「Dispatch」（D社）爆料已經交往8個月，2人稍早已透過經紀公司認愛，孫藝真方先表示「2位是通過作品累積情分，電視劇結束後帶著對彼此的好感，進而發展成戀人關係，希望可以溫暖地給予他們支持」，玄彬方事後也做出了同樣的回應，還不忘替為這對愛侶加油打氣。

玄彬友人透露， 2人在拍攝期間，似乎相當沉浸在角色中，不知道是演戲還是真心，小倆口在拍完《愛的迫降》後，因為分開漸漸地思念對方，依舊會和其他後輩演員聚餐，還因為都對打高爾夫球很有興趣，被拍到2人一起運動的畫面，玄彬更是親自貼身指導孫藝真打球。報導中還提到，雖然玄彬今年7月到約旦拍攝電影《交涉》，孫藝真也在準備好萊塢電影《Cross》，2人聚少離多，但也因此更珍惜在一起的時間。

玄彬、孫藝真拍戲時加戲親了兩次。（圖／取自韓網）

玄彬去年因《愛的迫降》和孫藝真組成情侶，引來廣大粉絲支持，今被媒體爆料兩人假戲真做，升格為真正情侶，知情人透露，兩人其實早在拍戲時就有感覺，但不確定是否為真的來電，殺青後繼續聯絡，才確認雙方情感，而當時拍戲時，其中一段花絮流出，可見玄彬和孫藝真當時情意默契滿滿，導演沒喊卡還在鏡頭前加戲親了兩次。

《tvN DRAMA》先前分享玄彬、孫藝真拍《愛的迫降》時花絮，鏡頭前玄彬低頭甜吻孫藝真，接著挺起身子，但因為沒聽到導演喊卡，兩人便很有默契地加戲，又親了第二次，加上兩人深情眼神，可見對彼此的愛意，最後兩人還打趣說：「真的好難啊」，另一段NG片段，孫藝真還敲了玄彬胸膛，甜密抗議，可見兩人果真從戲裡閃到戲外。

(中時新聞網)