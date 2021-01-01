新北市長侯友宜今（1日）上午11時許，率領副市長謝政達、多位局處首長視察環球購物中心板橋車站「無萊美食示範專區」。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（1日）上午11時許，率領副市長謝政達、多位局處首長視察環球購物中心板橋車站「無萊美食示範專區」。（葉書宏攝）

蔡英文總統今元旦發表新年談話，開放含萊克多巴胺豬肉進口，是歷經3任政府的難題，已經沒有迴避不處理的空間，她用最謙卑的心情請國人體諒。對此，新北市長侯友宜表示，人民最卑微的請求還是標示清楚，蔡總統也曾說過「民眾有選擇吃或不吃的權利！」

侯友宜今（1日）上午11時許，率領副市長謝政達、多位局處首長視察環球購物中心板橋車站「無萊美食示範專區」。

侯友宜說，進口萊豬已經是確定的事實，蔡總統承擔責任，大家一起來面對。人民最卑微的請求、還是回歸蔡總統曾說過「民眾有選擇吃或不吃的權利！」讓民眾在消費過程中，看到豬肉就可以清楚辨識是否為萊豬、非萊豬。

這個卑微的請求，至今為止、萊豬都要進口，中央行政院的標示有辦法讓民眾清楚辨識嗎？這才是民眾最基本的要求，都還沒做到，懇請總統再度下令行政院標示清楚萊豬、非萊豬，讓民眾清楚選擇，「這也是您說的話，把說的話做到。」讓民眾有知的權利。

侯友宜說，政府一定要全力守護全國人民健康，這無庸置疑，選擇開放承擔責任，就要共同面對，讓民眾安全無虞，若無法做到百分百，但要拿出最大的力量，守護全國人民健康，這是政府責無旁貸的責任，中央、地方都是政府，自己都願意誠懇與中央合作，把萊豬、非萊豬標示清楚。

侯強調，大家統一把萊豬、非萊豬標示清楚，新北業者依據原有的食安自治條例標示清楚，這是地方政府該盡的責任，自己一定盡責，儘管法令、標章無法百分之百守護新北市民健康，但一定盡最大的能耐，中央若可以跟地方站在一起，大家努力做到位，讓民眾放心。

(中時 )