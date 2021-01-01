大陸山東煙台一名70歲老翁，日前到山上務農時，驚見一條長約30公分的黑色「雙頭蛇」，行動時兩顆頭還會跟著甩動，外型極為詭異。據悉，雖然1萬條蛇當中才會出現一條路「雙頭蛇」，相當罕見，但專家看到老翁捕捉到的這條「雙頭蛇」影片後直言，這條蛇應該是活不久了。

綜合陸媒報導，山東煙台一名7旬老翁，日前上山耕作時，在路上看到一條小蛇在爬行，仔細一看，竟然有兩顆頭，由於外型極為怪異，生平第一次看見，好奇之下就將牠捕捉帶回。

這條雙頭蛇影片後來曝光，影片中可見，該雙頭蛇爬行時，動作似乎有點卡卡的不太順，與一般的蛇類不太一樣，而且兩顆頭還會不規律的甩動，第一眼看去就覺得不太正常。

蛇類專家表示，這條蛇是常見的「赤鏈蛇」，至於為何會出現雙頭蛇，一般來說是基因缺陷「一卵雙胎」所導致，也有可能是受到環境變遷等外部因素，導致出現基因變異，因為蛇有兩顆頭會使軀幹變得不穩定，因此這類基因變異的蛇很難在野外生存，判斷應該不會存活太久。

另有專家指出，在野外約每10萬條蛇中才會出現一條雙頭蛇，算是畸形上的疾病，在野外生存的機會相當的小，而且兩顆頭可能會相互爭奪食物，導致捕捉獵物時不夠靈活，甚至會更容易受到掠食者的攻擊。

(中時新聞網)