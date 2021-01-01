盧秀燕（圖右）當場建議賣場業者申請全國最嚴的「牛豬產品無瘦肉精金標章」。（張妍溱攝）

中央宣布1月1日起開放「萊豬」進口，台中市政府上午至東區某大賣場，稽查大賣場豬肉及其相關豬肉製品。食安處當場示範快篩劑初步抽測肉品是否含萊劑。盧秀燕說，中央要「放水」，地方「不放水」更加強力查取締「萊豬」，另要求其他肉品的產品來源及標示都要標清楚，違者依法處分。

「萊劑有沒有，滴劑快篩5秒就知！」盧秀燕說，利用豬肉的血水，滴劑快篩立即知道豬肉是否含萊克多巴胺，若篩劑顯示2條線代表未含萊克多巴胺，1條線就是含萊劑，再進一步送實驗室檢測確認。

「不放水、不妥協、不退縮」，盧秀燕表示，台中市食安自治條例增訂豬肉及相關產製品的瘦肉精「零檢出」，執行逾4年，只要查到含有瘦肉精豬肉或標示不實等情形，將依法處理並公布業者名稱。

盧秀燕當場建議賣場業者申請全國最嚴的「牛豬產品無瘦肉精金標章」，熟食區的澳洲牛豬肉、美國牛肉等其他進口肉類，一律要求業者將肉品的產品來源，標示清清楚楚。

食安處指出，業者申請「牛豬產品無瘦肉精金標章」，1年須提出2次相關檢驗報告、產地證明文件及來源供貨商清冊，經市府審核通過後核發標章，效期1年，市府更將不定期前往稽查抽驗，如驗出肉品含瘦肉精，除依法加重裁罰，將廢止標章。

台中市食安處準備至少3千份快篩劑加強查察，將不定期於各店家查驗，並於網站專區公布抽驗結果，以利消費者得知。有團膳業者自費採購快篩劑，採購時確實檢驗，保障權益。

台中市食安處準備至少3千份快篩劑加強查察，將不定期於各店家查驗。（張妍溱攝）

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