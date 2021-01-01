中央政府開放萊豬進口今（1日）正式生效，對各縣市萊豬自治條例牴觸中央，新北市長侯友宜重申，原有的食安自治條例和中央沒有牴觸，是修改部分中央有疑慮，現在按照原有的食安自治條例，針對9大業者先進行規範，公務人員一定依法辦事，全力守護，無法保證百分百，但一定盡到最大的力量守護國人健康。

(中時 )