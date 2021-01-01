萊豬地方條例牴觸中央 侯重申：原有的條例沒有牴觸 13:062021/01/01 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜重申，原有的食安自治條例和中央沒有牴觸，是修改部分中央有疑慮。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央政府開放萊豬進口今（1日）正式生效，對各縣市萊豬自治條例牴觸中央，新北市長侯友宜重申，原有的食安自治條例和中央沒有牴觸，是修改部分中央有疑慮，現在按照原有的食安自治條例，針對9大業者先進行規範，公務人員一定依法辦事，全力守護，無法保證百分百，但一定盡到最大的力量守護國人健康。 遭AIT「無視」 盧秀燕元旦宣示積極查緝萊豬：對他國無評論 萊豬進口第一天 羅智強籲支持者：該對吳思瑤做一件事 (中時 ) #牴觸 #萊豬 #食安自治條例 #中央 #原有 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 久違 高雄國旗車隊又來了 集結遊街為：反萊豬 11:392021/01/01 政治 進貨合規定 10元烤肉販難拒萊豬 04:102021/01/01 時尚消費 反萊豬 彰議會藍黨團串連22縣市 拚公投 04:102021/01/01 地方新聞 新北萊豬強制標示 侯友宜要基層公務員依法執行「市長當後盾」 10:152021/01/01 政治 用謙卑的心請國人體諒萊豬開放 柯痛批蔡英文：這種謙卑聽太多 13:332021/01/01 政治 「美國爸爸」說話了 萊豬入台前夕 AIT再發強硬聲明 09:202021/01/01 政治 封殺萊劑零檢出 中央恫嚇地方 警告公務員若依各地自治條例查萊豬 將送懲戒 04:102021/01/01 焦點要聞 知名連鎖餐飲 考慮使用萊豬 04:102021/01/01 時尚消費 籲仿效台中市政府 消基會：地方政府可設置「牛豬產品無瘦肉精金標章」 11:142021/01/01 生活 黃偉哲翁章梁談萊豬 不適合一國多制 04:102021/01/01 地方新聞 真的「萊」了！歷3任總統吵了20年 美豬爭議還原始末 07:102021/01/01 政治 政治熱門新聞 推背圖第38象洩天機？她爆2021驚人預言 - 政治 「美國爸爸」說話了 萊豬入台前夕 AIT再發強硬聲明 - 政治 藍營「神祕民調」大火延燒 黨內議員沉痛喊話 - 政治 不是吳思瑤？綠營「萊委」罷免 危險前三名曝光 - 政治 國運籤神預言 徐巧芯有新解：2020民進黨就是一個字 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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