國道車流漸增，根據國道即時路況顯示，西部國道有部分路段車速不到40公里；國5部分截至中午12時，則是還能維持時速60公里以上。

今天是元旦假期首日，根據國道即時路況顯示，截至中午12時，西部國道陸續湧現車潮，部分路段時速不到40公里。

包含國3南下三鶯到龍潭、國1南下湖口到新竹、國3烏日到霧峰、國10東向燕巢到燕巢系統等。

國5部分，截至中午12時，北上及南下路段時速都仍保持60公里以上。

高公局也研判，下午國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南向南港系統-坪林等路段可能會出現車多情形。

高公局表示，今天相關疏導措施包含早上6時到中午12時國5南港系統南向入口高乘載、全天封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南下入口、凌晨0時到中午12時封閉國5 石碇、坪林南向入口、假期間採單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、凌晨0時到清晨5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高公局提醒，民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，同時事先蒐集各項疏導措施資訊，妥為安排行程，出門前利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。

連假期間高公局已規劃4條長途及7條短途替代道路，供民眾於尖峰時段避開高速公路塞車路段。針對長途部分，建議民眾多利用台61替代國1與國3、台9替代國5 、台63替代國6；短途部分，建議高速公路易壅塞路段附近民眾儘量利用省縣道，不要上國道。（編輯：張芷瑄）1100101

(中央社)