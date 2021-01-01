合歡山雪季勤務今天啟動，到中午，新城警分局表示山區交通順暢。（新成警分局提供／王志偉花蓮傳真）

元旦連假首日，花蓮蘇花公路改善路段上午10時之後車流慢慢出現，交通流量大致順暢，轄區新城警分局長林明鋒指出，警方運用「車牌辨識系統」監測車流，在易壅塞的蘇花改中仁及仁水隧道，每15分鐘車輛達200輛，跳出警示訊息，並發出細胞簡訊，讓警方即時加派警力疏導，號誌管控，確保車流順暢，也提醒合歡山雪季勤務今天啟動，若天冷降下瑞雪，務必加掛雪鍊才能入山。

蘇花改、中橫公路進入花蓮縣境，對警方疏導交通是一大考驗，3天連假，新城警分局針對轄內台8線、台9線、七星潭風景區等重要路段，規劃34處交通熱點區，遇有交通事故或堵塞情況時能立即排除。

元旦連續假期首日，蘇花改台9線上已現南下車潮，但車流狀況都十分順暢，直到10時以後，返鄉及旅遊車潮才慢慢出現。警方研判，昨天跨年，已有不少遊客提前進入花蓮縣參與演唱晚會以及清晨的升旗活動，因此今早台8線、台9線車流大致順暢。

此外，交通部在元旦連假第一天及最後一天，於和平、崇德地區規劃北上大客車優先道，鼓勵民眾可多搭乘大眾運輸工具，省時及避免遇有塞車情形。

林明鋒表示，今天也是為期2個月的雪季勤務第一天，新城分局針對降雪熱點松雪樓、克難關、小風口等地編排交整勤務，假期首日合歡山遊憩點人車仍順暢。另外雪季期間，依公路主管機關發布之交通管制資訊，除公務車、鏟雪車外，禁止各類車輛通行，剷雪完成後，得視雪況、路況開放加裝雪鏈車兩通行，惟各類機、慢車（含大型重型機車）一律禁止進入管制路段，提醒駕駛人注意。

(中時 )