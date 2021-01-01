跨年煙火狂射傷人？有民眾在臉書社團PO文表示，女兒12月31日晚間騎腳踏車行經汐止星光公園附近時，突然感覺臉上灼熱刺痛，伸手一摸竟然流血，回家仔細一看，傷口就像是被「火星」灼傷，媽媽懷疑可能被飛來的煙火燙傷。

照片中可見，原PO女兒的白皙臉上，出現好幾個大大小小猩紅傷口，光看就覺得很痛，除了臉部受傷之外，手掌上也有類似傷痕。

原PO表示，女兒的臉、手傷痕，都是跨年夜當晚騎自行車行經汐止星光橋靠近星光公園時，被天而降的煙火所傷，因而發文提醒大家，行經該路段時要小心之外，也納悶提問「河堤附近可放煙火鞭炮嗎？2側行人走動真的危險」。

網友看到此文留言回覆「真的很危險」、「一定要帶孩子去看醫生，畢竟女生的臉蛋真的很重要」。但河濱公園散步、騎車的人真的不在少數，若放鞭炮煙火成為常態，民眾安危將受到威脅。

據台北市政府規定「元旦、除夕、大年初一(農曆正月1日)、元宵節、端午節、中元節、中秋節及國慶日」，開放河濱公園施放煙火炮竹，但僅限兩個地點：(一)新店溪流域：福和河濱公園（福和橋上游100公尺範圍內，不含福和橋下投影範圍）。(二)淡水河流域：福安河濱公園（不包括人行道及木質地板區）、關渡水岸公園（不包括自行車道、木質地板及人行道區）。

(中時新聞網)