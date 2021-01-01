新年第一天，新北市城鄉局針對新北容積移轉制度推出4大革新，容移將改採捐地、代金雙軌並行，讓過去只能被動由建商購買公保地捐地換取容移的制度，可改選擇折繳代金，再由市府主動利用這些收取的經費開闢道路與公園。市府預計3月前成立代金估價與審議委員會，針對開發基地採取評點方式，確保都市環境與景觀發展。

新北市城鄉局指出，新北市容移制度四大革新包括容積移轉申請案件開始收取審查規費，友善市場建築及防災都更更新重建，容移環境容受力全面控管與容移代金全面推動。

新北市城鄉局長黃國峰指出，新北市都市環境因地區差異，本就存在不同特性，又因發展較早，有許多地區都面臨建築老舊與安全疑慮，希望透過新的容移新制，配合新北市多元都市更新政策，建構多元容移機制、加速改善老舊環境、打造安全舒適都市環境，並提供市民安居樂業之都市生活。

開發管理科張記恩指出，過去建商想取得容移都是由建商自行購買公保用地捐給市府，這次加入代金雙軌進行，可讓市府更靈活用運經費取得更適合的公保用地，加速都市環境改善。

張記恩指出，新北市將成立委員會針對建商開發基地規模、臨路距離等評點，如果鄰近公園或是捷運等車站，就可拿到越高分，一般地區容移最高上限給予30％，若是重畫地區最高可達40％。

另外這次改革中，過去市場用地因為屬於公共設施，過去法令規定不能作為容積移入接受基地，但市場用地除市場，還有不少建築，缺乏誘因下，導致老舊市場更新困難，這次放寬與簡易都更、危老建築等地區一同適用道路寬度放寬、評定機制有條件放寬的相關規定，藉此提高市場及危老建築辦理都更動能。

另外這次修正也將古蹟容移、考古遺址容移、河川容移等各種樣態納入新北市既有容移評定機制，配合基地條件，提出需改善環境措施，全面保障容移後環境品質。

此外市府為提升受理容積移轉案件審查品質與效率，並符合使用者付費原則，容積移轉案件自1月1日實施「新北市容積移轉申請案件審查及勘查收費標準」貫徹使用者付費之理念，開始收取審查規費。

(中時 )