新年新氣象，2021年第一天，羽球也傳來不少好消息，男雙好手李洋2年前和搭檔李哲輝拆夥後，自合作金庫球團轉戰土地銀行球團，今年李洋面臨贊助品牌的轉換，從合作4年的VICTOR勝利體育公司轉換至YONEX優乃克股份有限公司。

李洋目前和另一位男雙好手王齊麟搭擋挑戰國際賽，兩人世界排名第7，不過因為兩人贊助商不同，李洋是VICTOR、王齊麟是YONEX，因此曾因比賽服款式不符合BWF世界羽聯的規定而遭罰款，雖然兩位選手已盡力配合世界羽聯的要求穿著同色系球衣，但仍無法避免類似情況再次發生。

隨著和勝利體育合約於2019年年底到期，也不想再因為比賽服挨罰，李洋選擇加入YONEX這個大家族，他透過聲明稿表示：「非常感謝勝利公司過去4年的支持與贊助，但考量未來和搭檔服裝的一致性，剛好和勝利公司的合約也到期，就決定轉換到YONEX優乃克公司旗下。我也很感謝YONEX優乃克公司願意提供優渥條件歡迎我加入，馬上要面臨1月初泰國三項國際賽到來，球鞋和球拍都要趕快適應。」

台灣優乃克股份有限公司理總經宮前輝久在簽約儀式上歡迎李洋的加入，他表示2021年剛好是YONEX優乃克公司創立75週年，東京奧運也因為疫情影響而延期至2021年舉辦，加上今年又爭取到李洋這麼優秀的選手加入優乃克公司旗下，感覺是喜上加喜，也相信「麟洋配」未來一定能有更好的成績表現。

簽約儀式上宮前輝久也為兩位選手獻上2021年新戰袍，並揭曉李洋未來在世界各地征戰所要使用的球拍，兩位選手也在現場為球拍畫上優乃克公司YY的商標，王齊麟和優乃克公司合作多年很快的就完成，李洋則感到很新鮮，因為第一次在自己的球拍上畫上YY的標誌。

「麟洋配」將於後天（3日）出發至泰國曼谷參加超級1000系列的YONEX泰國公開賽、超級1000系列的TOYOTA泰國公開賽及2020 BWF世界羽聯年終大獎賽，主辦單位屆時將會安排球員隔離期間訓練相關事宜。

(中時 )