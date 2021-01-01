洋基隊球迷都相當希望能簽回田中將大，不過球隊卻非常不積極，今日美媒爆料，表示田中將大只願意續留洋基，否則寧願回到日本加盟前東家樂天金鷲，也不會選擇其他美職球隊。

根據熟悉內情的《NJ Advance Media》記者米勒（Randy Miller）報導，有知情人士指出田中目前只有2種選擇，若非繼續效力洋基，不然就要回日本效力，這位人士指出，「田中將大希望續留洋基，因為他對下個賽季無法爭冠的球隊不感興趣。」

不過假如田中想要續留洋基，合約數字可能不會太好看，他過去幾年平均年薪2200萬美金，如要續約可能是1年或2年約，且年薪僅剩1200萬左右，差距不小。

根據報導指出，田中將大已經計畫回樂天金鷲隊退休多年，那是他生涯起點，從2007年至2013年都是樂天王牌，過去7年在洋基的日子他繳出78勝46敗成績，大聯盟生涯平均自責分率僅3.74，不過洋基球迷可以放心，至少如果田中沒留在洋基，也不會加入其他美職球隊。

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