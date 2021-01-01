以往跨年活動，不論是煙火、卡司陣容都受到矚目，這次受到新冠肺炎影響，不少縣市改為線上直播，北市府雖拍板續辦，但將進場人次下修後，顯得相當冷清，對此，有人認為「有觀眾還是有差」，引起網友討論。

這次跨年因新冠肺炎隱憂之下，全台14縣市一夜宣布停辦，並改為線上直播，台北市則是逆風續辦，人潮只有3.8萬人，對比往年盛況縮水不少。另外，天后張惠妹不畏疫情、低溫，在台東辦跨年演唱會，湧進7萬人一同狂嗨。

一名網友今（1）日於PTT評論，所有的跨年活動中，以台北、台東辦得最成功，台上的表演者可以當彩排演唱，但是有觀眾真的有差，那種氛圍真的不一，台北、台東真很有跨年感，其他縣市歌手對著空氣唱，「我看著都尷尬」。

貼文曝光後，隨即引發網友熱烈討論，台北有101加持有差，氣氛真的很好、很嗨，歌手伍佰及蕭敬騰都有帶動現場氣氛；另外，不少人也分表示，台東的氣氛一定是全台最好的，光是阿妹就相當有看頭，現場超嗨。

不過，也有人直言，跨年活動真正的成功，應該是之後確定沒有造成防疫破口，至於活動氣氛已不是重點。

(中時新聞網)