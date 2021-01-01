蔡英文總統今天發表新年談話表示願意促成兩岸對話，國民黨立委陳以信表示，蔡英文對北京不再疾言厲色，透露出對兩岸關係穩定的期待，而他早在上個月初就曾預測，美中關係漸趨和緩，美台關係走向低調，兩岸關係重回現狀，對於蔡英文未來在兩岸政策可能轉向，回到2016年的「維持現狀」，他並不感到意外。

蔡英文總統上午在總統府發表新年談話提到，面對兩岸關係，只要北京當局有心化解對立，改善兩岸關係，在符合對等尊嚴的原則下，我們願意共同促成有意義的對話。

對此，國民黨立委陳以信表示，蔡英文對北京這番話不再疾言厲色，透露出對兩岸關係穩定的期待，其實對蔡英文未來兩岸政策可能轉向，他並不感到意外，

陳以信說，早在12月8日舉辦的台美日國會議員英語論壇上，他就已提出3點未來預測，包含美中關係漸趨和緩、美台關係走向低調、兩岸關係重回現狀，而預測依據是來自對拜登政府對中與對台政策的分析。

陳以信認為，蔡英文接下來的兩岸政策，可能發生髮夾彎，是因為蔡英文對拜登新國安團隊具有深刻了解，未來勢必要配合調整兩岸政策，可能逐步回到2016年時蔡英文就職演說的兩岸基調。

陳以信指出，因此蔡英文今日的元旦演說，印證了他先前預測的第一步。而接下來的的總統除夕談話、520演說，如果大家聽到蔡英文開始重談「維持現狀」，甚至回頭談到「九二事實」、「九二認知」，大家都不需感到奇怪了。

(中時 )