《讀賣新聞》（Yomiuri）1日（周五）報導，日產（Nissan Motor）規劃進一步減少在歐洲規模，將銷售和製造汽車業務委外給聯盟夥伴雷諾（Renault），並且關閉一座西班牙廠。

日產的全球重整計畫扭轉已遭通緝的前董事長高恩過去大舉擴張版圖的策略，如今這家日本車廠決定削減以東歐為主的30國的經銷通路，同時擬規劃關閉在西班牙Avila廠房，讓該廠轉為倉庫。日產擬將營運重心從歐洲移至中國、美國和日本。

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