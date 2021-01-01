日產縮減歐洲規模 關閉西班牙廠 13:502021/01/01 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《讀賣新聞》（Yomiuri）1日（周五）報導，日產（Nissan Motor）規劃進一步減少在歐洲規模，將銷售和製造汽車業務委外給聯盟夥伴雷諾（Renault），並且關閉一座西班牙廠。 日產的全球重整計畫扭轉已遭通緝的前董事長高恩過去大舉擴張版圖的策略，如今這家日本車廠決定削減以東歐為主的30國的經銷通路，同時擬規劃關閉在西班牙Avila廠房，讓該廠轉為倉庫。日產擬將營運重心從歐洲移至中國、美國和日本。 歐洲銀行大買公債 重燃歐債危機記憶 英國後脫歐時代 陸安插知美派鞏固關係 防美拉攏 鄭澤光接駐英大使 (工商 ) #全球 #日產 #歐洲 #關閉 #規劃 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 水泥廠攻南科廠辦商機 業績衝 04:102021/01/01 證券．權證 4年半脫歐大戲終落幕 英國深夜11時鐘響掰了歐盟 10:052021/01/01 國際 景氣露曙光 工具機廠重啟投資 04:102021/01/01 產業．科技 歐洲銀行業大買公債 市場憂歐債危機再起 04:102021/01/01 全球財經 中工160億廠辦聯貸案 簽約 04:102020/12/31 產業．科技 2021挑戰多 全球體壇重開機 04:102021/01/01 運動天地 教部20億工具機採購剩餘款 明年釋出 04:102021/01/01 產業．科技 順義找到病毒源頭 境外可能性大 04:102021/01/01 話題觀察 輸美輪胎反傾銷稅 台廠最高 04:102021/01/01 財經要聞 法學者：歐中投資協定恐使歐盟淪為北京獵物 10:482020/12/31 國際 MCU漲價、出貨回溫 凌通2021上半年喊衝 04:102021/01/01 證券．權證 財經熱門新聞 力積電Q1大漲價 晶圓代工將調漲約10％ - 財經要聞 - 工商時報 針對缺艙缺櫃等問題 航港局成立「國際海運運輸平穩工作小組」 - 財經 - 工商 2020最後一天 壽險女王告別18年公司 - 財經 - 工商 經濟牌太猛？ 拜登想更強硬對付大陸 美媒5字打臉 - 財經 美元指數怎麼走？專家：一路貶向2021 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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